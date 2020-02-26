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Компактный кей-кар Nissan Roox нового поколения представлен официально

Компания Nissan официально представила новый компактный кей-кар Roox, разработка которого велась в сотрудничестве с коллегами из Mitsubishi. Презентацию новинки провели в родной для компании Японии, к слову, именно для рынка этой страны и предназначена данная модель.
Компактный кей-кар Nissan Roox нового поколения представлен официально

В новом поколении Nissan Roox сразу же бросается в глаза изменение самого названия машины, которая ранее называлась DAYZ Roox. А вот на внешности новинки в какой-то степени отразился и тот факт, что в ее разработке принимали участие специалисты Mitsubishi, поэтому она перекликается с моделью eK Cross Space. Концептуальную версию Nissan Roox производитель впервые представил еще в октябре 2019 года в рамках Токийского автосалона. Стоит также отметить, что на международные автосалоны за пределами родной Японии Nissan Roox скорее всего не попадет, поскольку рассчитан исключительно на потребителя страны.

Оснащается машина компактным и довольно экономным бензиновым двигателем с рабочим объемом 0,66 литра и мощностью всего 52 л.с. Существует и турбированная версия этой установки, мощность которой повышена до 64 лошадиных сил. А самое интересное заключается в том, что Nissan Roox существует в комплектации с системой полного привода. Что же касается трансмиссии, то этот автомобиль будет доступен покупателям с автоматической коробкой или вариатором.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:44

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