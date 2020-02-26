АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 70.46 USD 64.92
Курс валют на 26.02.2020

«Он думает, что идет верным путем»: Степаненко впервые рассказала о разводе с Петросяном

Елена Степаненко впервые решила рассказать о разводе с Евгением Петросяном. Юмористка заявила, что отпустила бывшего мужа в «новую жизнь», ведь «он думает, что идет верным путем».
«Он думает, что идет верным путем»: Степаненко впервые рассказала о разводе с Петросяном

66-летняя звезда эстрады Елена Степаненко спустя долгое время после распада 30-летнего союза с Евгением Петросяном решила нарушить молчание и прокомментировать случившееся. Артистка призналась, что не злится на бывшего супруга и даже молится за него, ставя в церкви свечи за здравие. Юмористка уверена: развод стал для нее необходимым испытанием. Именно благодаря пережитому Степаненко переосмыслила цели, которые ставила в жизни, начала больше времени уделять работе над собой.

Экс-супруга ведущего «Смехопанорамы» заявила, что Петросян сам захотел «новую жизнь» и сейчас «происходит то, что он сам избрал». Елена Степаненко отпустила бывшего мужа и, по ее словам, препятствий не создавала, как это озвучивалось в СМИ. Как уточнила юмористка, Евгений Петросян «думает, что идет верным путем», и мешать ему она не собирается.

Однако, несмотря на то, что 30-летний брак Елена Степаненко вспоминает с теплотой, а бывший муж прощен, выступать с ним на одной сцене артистка больше не желает. Более того, 66-летняя юмористка вообще планирует сменить амплуа и стать драматической актрисой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи: Беременным женщинам следует отказаться от ананасов, винограда и…
«Подумала, что Ивлеева»: Лера Кудрявцева показала, как выглядела в 23…
Врачи назвали отвар шиповника безопасной альтернативой препаратам для снижения…
«Он думает, что идет верным путем»: Степаненко впервые рассказала о разводе с…
Мама Рапунцелей вывела на чистую воду старшую дочку…
В Google началось альфа-тестирование новой Android…
Максим Галкин анонсировал новый выпуск "Музыкалити" с Жанной Агузаровой и Тимой…
В Сети появились первые эскизы суперкара KTM X-Bow…
Неизвестные подкинули трех медвежат к собачьему питомнику «К-9» в…
Ушел из жизни декан фортепианного факультета Московской консерваторий Сергей…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в полицейской форме отчитала Давида …
Уникальный SUV ВАЗ-21099 "Виктория" появился в…
Владимир Путин высказался о следствии по делу Иван…
Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл и сына…
Автомобили марки Kia к концу году получат новую…
Возомнившая о себе участница «Дом-2» Яна Шафеева сказала нецензурные слова в адрес ведущей Ольги…
Ученые: Братская могила в Великобритании является массовым захоронением жертв Черной…
Ксения Собчак посвятила Владу Листьеву новый выпуск своей программы на…
«Проклятие високосного года»: Знаменитости рассказали о своем отношении к…
Porsche инвестирует в DSP Concepts ради «правильного» звучания своих…
Виталина Цымбалюк-Романовская приняла участие в отборе картин маэстро Rami Meir для выставки «Характер Женщины» во…
Доходы российских таксистов резко упали из-за развития…
Дети актрисы Ирины Цывиной не могут поделить наследство…
Умные колонки могут следить за своими…
Экс-муж Дженнифер Энистон Джастин Теру: «Я был только заменой Брэда…
«Выйди замуж, роди ребенка»: Поклонники требуют от ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой поставить карьеру на…
Врачи назвали первые симптомы язвенной болезни…
"Коктейль красоты и раскрепощенности": Иван Ургант высмеял Льва Лещенко за желание спеть с…
Просмотреть все новости