«Он думает, что идет верным путем»: Степаненко впервые рассказала о разводе с Петросяном

66-летняя звезда эстрады Елена Степаненко спустя долгое время после распада 30-летнего союза с Евгением Петросяном решила нарушить молчание и прокомментировать случившееся. Артистка призналась, что не злится на бывшего супруга и даже молится за него, ставя в церкви свечи за здравие. Юмористка уверена: развод стал для нее необходимым испытанием. Именно благодаря пережитому Степаненко переосмыслила цели, которые ставила в жизни, начала больше времени уделять работе над собой.Экс-супруга ведущего «Смехопанорамы» заявила, что Петросян сам захотел «новую жизнь» и сейчас «происходит то, что он сам избрал». Елена Степаненко отпустила бывшего мужа и, по ее словам, препятствий не создавала, как это озвучивалось в СМИ. Как уточнила юмористка, Евгений Петросян «думает, что идет верным путем», и мешать ему она не собирается.Однако, несмотря на то, что 30-летний брак Елена Степаненко вспоминает с теплотой, а бывший муж прощен, выступать с ним на одной сцене артистка больше не желает. Более того, 66-летняя юмористка вообще планирует сменить амплуа и стать драматической актрисой.