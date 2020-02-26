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Ушел из жизни декан фортепианного факультета Московской консерваторий Сергей Доренский

На 89-м году жизни умер Сергей Доренский, который практически 20 лет занимал должность декана фортепианного факультета Московской государственной консерваторий им. П. И. Чайковского. Новостью поделился ректор учебного учреждения Александр Соколов.

Александр Соколов высказался по поводу кончины Сергея Доренского и отметил, что это очень сложно принять. На данный момент дату и место церемонии прощания и похорон не разглашают. Стоит отметить, началом музыкального творчества профессора послужило поступление в музыкальную школу. Он также учился в Московской государственной консерваторий им. П. И. Чайковского, а также в аспирантуре. У пианиста имеются Орден Дружбы, медаль «В память 850-летия Москвы».

Также его отметили как заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля культуры Польши и заслуженного деятеля культуры Республики Казахстан. Практически 20 лет профессор занимал должность декана факультета Московской государственной консерваторий им. П.И. Чайковского. В 1994-1997 годах он был заведующим кафедрой специального фортепиано, а в 2007 году вернулся на пост. Его подопечные стали выдающимися музыкантами и участвовали в международных конкурсах. По их словам, профессор обладал удивительным педагогическим талантом: он старался выявить талант учеников и вдохновлял их не стремиться подражать, а демонстрировать своё "Я" за фортепиано.

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Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:37

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