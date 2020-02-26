Ушел из жизни декан фортепианного факультета Московской консерваторий Сергей Доренский





Александр Соколов высказался по поводу кончины Сергея Доренского и отметил, что это очень сложно принять. На данный момент дату и место церемонии прощания и похорон не разглашают. Стоит отметить, началом музыкального творчества профессора послужило поступление в музыкальную школу. Он также учился в Московской государственной консерваторий им. П. И. Чайковского, а также в аспирантуре. У пианиста имеются Орден Дружбы, медаль «В память 850-летия Москвы».Также его отметили как заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля культуры Польши и заслуженного деятеля культуры Республики Казахстан. Практически 20 лет профессор занимал должность декана факультета Московской государственной консерваторий им. П.И. Чайковского. В 1994-1997 годах он был заведующим кафедрой специального фортепиано, а в 2007 году вернулся на пост. Его подопечные стали выдающимися музыкантами и участвовали в международных конкурсах. По их словам, профессор обладал удивительным педагогическим талантом: он старался выявить талант учеников и вдохновлял их не стремиться подражать, а демонстрировать своё "Я" за фортепиано.