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В Microsoft раскрыли детали будущей консоли Xbox Series X

Игровая консоль Xbox Series X должна появиться на глобальном рынке к концу этого года. В компании Microsoft раскрыли детали будущей приставки, которая станет в два раза мощнее предыдущего поколения.

Xbox Series X является одной из самых долгожданных новинок среди геймеров не только благодаря анонсу эксклюзивных для неё видеоигр, но и недавно раскрытых технических характеристик. К примеру, игроки смогут наслаждаться яркой и качественной картинкой, которую предоставит консоль с встроенным процессором AMD Zen 2, чья мощность достигает внушительных 12 T FLOPS. Лишь эта особенность делает новинку в два раза производительнее чем Xbox One X и Xbox One.

Приятным сюрпризом для клиентов станет наличие технологии Variable Rate Shad, которое избавит их от багов и "проседания" fps во время игры. Её принцип состоит в распределении приоритета для игровых персонажей и эффектов без лишних затрат ресурсов системы. Кадровая частота при этом будет достигать показа 120 изображений в секунду. Инновационной можно назвать и трассировку лучей, которая позволяет программировать 3D-модели по реальным физическим закономерностям. Комплектация еще включает в себя SSD-накопитель, совместимость с Xbox, Xbox 360 и Xbox One, систему Quick Resume с запуском нескольких игр сразу без экрана загрузки.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:30

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