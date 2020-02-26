Максим Галкин анонсировал новый выпуск "Музыкалити" с Жанной Агузаровой и Тимой Белорусских

В конце пришлого года Максим Галкин представил фанатам новое шоу на YouTube, в котором будут принимать участие знаменитые личности разных поколений. В рамках программы "Музыкалити" приглашенные гости будут прослушивать музыкальные композиции и высказывать свое мнение по их поводу. Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором запечатлены он, Жанна Агузарова и Тима Белорусских. В комментарии телеведущий написал, что новый выпуск шоу уже появился в Сети.Подписчики юмориста сообщили, что с нетерпением ждали премьеры "Музыкалити". Данное шоу уже успело стать одним из любимых для преданных поклонников Максима Галкина. Многие поблагодарили знаменитость за поднятое настроение. За 30 минут публикацию юмориста просмотрели почти 80 000 пользователей интернета.