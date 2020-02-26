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Врачи: Беременным женщинам следует отказаться от ананасов, винограда и папайи

Врачи перечислили некоторые фрукты, от которых следует отказаться беременным женщинам, так как они могут принести вред здоровью. В списке специалистов оказались ананасы, виноград и папайя.



Во-первых, медики напоминают о том, что все фрукты обязательно нужно мыть, так как они могут стать причиной токсоплазмоза. По словам специалистов, на последнем триместре беременности будущим мамам следует ограничить употребление винограда. Этот фрукт способствует повышению температуры тела.

Советуют эксперты отказаться от ананасов, так как они могут повлиять на процесс вынашивания плода. Особенно этот фрукт следует избегать беременным, находящимся в группе риска первые три месяца срока. Также некоторые женщины для того, чтобы приблизить роды, пьют ананасовый сок. Но медики не подтверждают, что этот способ является действенным.

С преждевременными родами многие народы ассоциируют такой фрукт как папайя. Дело в том, что в неспелых плодах есть вещество, которое способно вызвать сокращения матки. Поэтому нужно выбирать только спелые фрукты, так как они не представляют опасности. Папайя богата многими полезными веществами и витаминами, которые могут бороться с запорами и изжогой.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:18

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