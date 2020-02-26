«Выйди замуж, роди ребенка»: Поклонники требуют от ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой поставить карьеру на паузу





В личном блоге Ольга Бузова разместила снимок, где она сидит за столом. Под постом теледива спросила, а чего от нее ждут фанаты в этом году. Публикация собрала более трех тысяч комментариев. Выяснилось, что фолловеров не сильно волнует творчество звезды, они больше заинтригованы, как дальше будут развиваться ее отношения с Давидом Манукяном.Влюбленные познакомились на съемках хита Ольги Бузовой «Лайкер», где Давид Манукян сыграл ее молодого человека.Впоследствии таковым он стал и в жизни звезды. Ко всему, поклонники заметили, что на многих фото Ольги на правой руке надето кольцо, которое может говорить о том, что она уже помолвлена.В итоге пользователи соцсетей написали, ждут от Ольги Бузовой свадьбы, а также появления детей.Сама Ольга Бузова от комментариев воздержалась и остается только надеяться, что не сильный интерес к ее творчеству никак не задел звезду.