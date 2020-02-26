В Сети появились первые эскизы суперкара KTM X-Bow GT2
Австрийская компания KTM, известная больше как производитель мототехники, выпускает и 4-колесные транспортные средства. К примеру, ранее производитель выпустил 2-местный ультралегкий спортивный автомобиль KTM X-Bow, а теперь работает над полноценным спорткаром класса Grand Tourismo. В Сети недавно появились первые эскизы будущего KTM X-Bow GT2.
На представленных изображениях автомобиль выглядит весьма впечатляюще. Отмечается, что его официальный дебют должен состояться уже в 2020 году. Кроме всего прочего, из разных источников на данный момент известно, что KTM X-Bow GT2 будет оснащен 2,5-литровым 5-цилиндровым турбированным двигателем Audi мощностью 600 лошадиных сил. С учетом довольно легкой массой, которая не превышает 1000 килограмм, машина сможет похвастаться довольно высоким показателем соотношения мощности на килограмм веса.
«В новом спорткаре мы планируем воплотить основные принципы и элементы КТМ: производительность, экстремальность, современные технологии из мира автомобильного спорта, облегченную конструкцию и компоненты высочайшего качества», - заявляют в самой компании.
На представленных изображениях автомобиль выглядит весьма впечатляюще. Отмечается, что его официальный дебют должен состояться уже в 2020 году. Кроме всего прочего, из разных источников на данный момент известно, что KTM X-Bow GT2 будет оснащен 2,5-литровым 5-цилиндровым турбированным двигателем Audi мощностью 600 лошадиных сил. С учетом довольно легкой массой, которая не превышает 1000 килограмм, машина сможет похвастаться довольно высоким показателем соотношения мощности на килограмм веса.
«В новом спорткаре мы планируем воплотить основные принципы и элементы КТМ: производительность, экстремальность, современные технологии из мира автомобильного спорта, облегченную конструкцию и компоненты высочайшего качества», - заявляют в самой компании.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:50