Врачи назвали отвар шиповника безопасной альтернативой препаратам для снижения холестерина





В составе мякоти шиповника содержится флавоноид тирозид, который нейтрализует избыток холестерина в крови, предотвращая риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Благодаря своему свойству врачи назвали концентрированный отвар плодов безопасной альтернативой статинов. Как известно, данная группа фармакологических препаратов имеет ряд побочных реакций, которые отсутствуют при использовании растительного заменителя.Кроме того, антиоксиданты шиповника обладают противовоспалительным действием и улучшают защитные функции иммунной системы, что крайне необходимо в межсезонный период обострения и распространения ОРВИ. Врачи отмечают, что экстракты плодов можно применять в косметологии. Содержащийся витамин С в соке ягод стимулирует синтез коллагена и регенерацию дермы. Используя маски с компонентами растения можно разгладить морщины и улучшить состояние кожи.Врачи рекомендуют не пренебрегать природной альтернативой медикаментозных препаратов и добавить шиповник в свой рацион.