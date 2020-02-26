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В Google началось альфа-тестирование новой Android 11

Корпорация Google предоставила разработчикам и OEM-производителям возможность оценить новую Android 11. Альфа-тестирование будущей версии мобильной ОС позволит избавиться от возможных дефектов до официального выпуска.

Смартфон Samsung Galaxy S10+ стал первым гаджетом с поддержкой Android 11. Об этом свидетельствует появление модели в базе данных бенчмарка Geekbench с кодовым наименованием ОС Android R. Вышедшая Developer Preview-версия направлена на оригинальных производителей деталей и оборудования, которые смогут протестировать её возможности. Кроме того, компании приспособят собственные программы и приложения для этой мобильной операционной системы.

Стоит отметить, что официальный анонс финальной версии Android 11 намечен на третий квартал 2020 года. До этого момента пользователи увидят несколько бета-тестов, которые позволят оптимизировать работу ОС. В бренде Samsung уже объявили о планах переработать собственную продукцию к концу текущего года для будущего использования новинки. В частности, перемены затронут Galaxy S20 и Note 20, а также Galaxy S10 и Note 10.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:00

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