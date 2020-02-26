Психологи пересмотрели причины смерти писателя Эдгара Аллана По





Сотрудники университета Ланкастера, а также их коллеги из Техасского университета, провели современный текстовый анализ. С помощью исследования «языковых маркеров» психологи подтвердили, что американский писатель чувствовал себя несчастным человеком и пребывал в депрессии. Но, если взять его последние произведения, написанные незадолго до кончины, то в них не прослеживается тяжелое эмоциональное состояние автора.В начале октября 1849 года 40-летнего Эдгара Аллана По обнаружили в Балтиморе прямо на улице. Писатель бредил, поэтому был доставлен в больницу, где он вскоре скончался. По одной из версий, автор мистических произведений умер из-за злоупотребления спиртными напитками. Ученые уверяют, его состояние в последние месяцы жизни не можно охарактеризовать как проблемы с восприятием жизни.