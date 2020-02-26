Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл и сына Арчи





Так как окончательно сложат свои полномочия герцог и герцогиня Сассекские только в конце марта, пока еще члены королевской семьи должны исполнять ряд обязанностей. Одной из них является посещение саммита Travalyst в Эдинбурге. Именно на это мероприятие и прибыл принц Гарри, который представит на встрече работников индустрии туризма систему для создания наиболее экологичных вариантов путешествий. Схема, которую презентует внук Елизаветы II, основана на практике подсчета очков, призванных определить уровень безопасности того или иного вида отдыха и его влияния на окружающую среду.В этот раз принц Гарри отправился на родину в одиночестве, оставив Меган Маркл и Арчи в Канаде. Пока неизвестно, присоединится ли супруга герцога Сассекского к нему в «прощальном туре» перед выходом из королевской семьи, или же следующие две недели молодая семья проведет на разных континентах, так как присутствие сына принцессы Дианы на грядущих мероприятиях в Великобритании является обязательным.