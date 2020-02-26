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Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель встала на колени перед сестрой

Две сестры Ольга и Алена Рапунцель очень сильно поругались. А во время выяснения отношений, которое проходила на общем собрании Алена и вовсе бросилась в ноги к сестре, но та ее оттолкнула.

Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель встала на колени перед сестрой

Звездный клан Рапунцелей продолжает между собой ссориться. Скандалы в семье обретают все большие обороты. Еще совсем недавно участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель оскорбляла свою маму и обвиняла ее в том, что она никак ей не помогает, в том числе и с ее дочерью Василисой.

Теперь звезда проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель все свое внимание направила на Алену. Так, она начала упрекать свою сестру и говорить о том, что она себя совсем неправильно ведет.

В частности, Ольга отметила, что она в отличие от Алены не злоупотребляет спиртными напитками, а ее ребенок круглосуточно находится с ней рядом.


Помирить своей детей пыталась и их мама Татьяна Владимировна, но у нее ничего не вышло. Алена Рапунцель, же и вовсе услышав слова сестры, бросилась ей в ноги со словами: ««Мне что, так надо было сделать?». Однако участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель отреагировала на это весьма неоднозначно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:04

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