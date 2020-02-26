Неизвестные подкинули трех медвежат к собачьему питомнику «К-9» в Иркутске

По словам автора публикации в социальной сети Instagram, сотрудники приюта сразу поняли, что в коробке «очередной подкидыш», но они вовсе «не думали, что медвежонок». Как известно, возраст трех маленьких хищников не более 5-ти недель. Смотрители «К-9» написали, что не знают, каким образом детеныши «оказались в руках человека».Пользователи Сети выдвинули свою версию в комментариях под публикацией. Большинство предполагают, что мама медвежат была убита охотниками, которые в дальнейшем подбросили медвежат к воротам собачьего приюта. По другой версии, медведица жива, но по какой-то причине ее малышей забрали.На данный момент официального объяснения инцидента не существует. Подписчики блога «К-9» сомневаются, что приюту удастся установить причину случившегося, однако их радует, что теперь медвежата находятся под опекой заботливого персонала.