Неизвестные подкинули трех медвежат к собачьему питомнику «К-9» в Иркутске
Неизвестные подкинули трех медвежат в коробке к собачьему питомнику «К-9» в Иркутске. В записи на официальной странице благотворительной организации, представители сообщают, что персонал приютил и позаботился о маленьких хищниках.
По словам автора публикации в социальной сети Instagram, сотрудники приюта сразу поняли, что в коробке «очередной подкидыш», но они вовсе «не думали, что медвежонок». Как известно, возраст трех маленьких хищников не более 5-ти недель. Смотрители «К-9» написали, что не знают, каким образом детеныши «оказались в руках человека».
Пользователи Сети выдвинули свою версию в комментариях под публикацией. Большинство предполагают, что мама медвежат была убита охотниками, которые в дальнейшем подбросили медвежат к воротам собачьего приюта. По другой версии, медведица жива, но по какой-то причине ее малышей забрали.
На данный момент официального объяснения инцидента не существует. Подписчики блога «К-9» сомневаются, что приюту удастся установить причину случившегося, однако их радует, что теперь медвежата находятся под опекой заботливого персонала.
По словам автора публикации в социальной сети Instagram, сотрудники приюта сразу поняли, что в коробке «очередной подкидыш», но они вовсе «не думали, что медвежонок». Как известно, возраст трех маленьких хищников не более 5-ти недель. Смотрители «К-9» написали, что не знают, каким образом детеныши «оказались в руках человека».
Пользователи Сети выдвинули свою версию в комментариях под публикацией. Большинство предполагают, что мама медвежат была убита охотниками, которые в дальнейшем подбросили медвежат к воротам собачьего приюта. По другой версии, медведица жива, но по какой-то причине ее малышей забрали.
На данный момент официального объяснения инцидента не существует. Подписчики блога «К-9» сомневаются, что приюту удастся установить причину случившегося, однако их радует, что теперь медвежата находятся под опекой заботливого персонала.
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:43