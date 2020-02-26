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Уникальный SUV ВАЗ-21099 "Виктория" появился в продаже

Российский дилер в Магнитогорске выставил на продажу внедорожник ВАЗ-21099 "Виктория". Этот SUV ограниченной серии является уникальным из-за наличия полного привода.

Известно, что ВАЗ-21099 в комплектации "Виктория" продавались в небольшом количестве и производились концерном "Металлик-квадро" из Тольятти. Отличительными особенностями этого автомобиля было то, что для установки полноприводной системы от хэтчбека Golf Syncro разработчики прибегли к усечению правого переднего привода. Задние полуоси достались внедорожнику от Lada 4x4. Более привлекательными для покупателей могли быть задняя подвеска и смещенный бензобак.

Кроме того, производитель предлагал за соответствующую доплату усиленную корзину сцепления, КПП с измененными передаточными числами и мотор с распределенным впрыском бензина. Все переоборудование обходилось компании в 6,5 тысяч долларов и 2 дня работ. На данный момент уникальный SUV можно приобрести в Магнитогорске за 53 тысячи рублей, пробег которого насчитывает всего-лишь 1 тысячу км. Хотя привода, через которые обустроена подача момента на заднюю ось, откинуты, они все же есть в наличии.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:30

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