Автомобили марки Kia к концу году получат новую эмблему





Для официальных представителей марки в октябре 2020 года компания планирует провести торжественную презентацию обновленного логотипа в присутствии журналистов крупных СМИ. Разумеется, полноценная замена фирменной символики южнокорейского бренда в шоурумах, на рекламных материалах и корпоративной полиграфии, фирменной одежде и других элементах «бренд-бука» потребует определенного времени.Что же касается появления нового логотипа на автомобилях Kia, то первой моделью в этом смысле должен стать концепт Kia Imagine, который был официально представлен широкой публике в рамках прошлогоднего Женеовского автосалона. Вероятнее всего, первой серийной моделью с новым шильдиком станет именно этот электрический кроссовер, созданный на той же платформе, что и аналогичная модель от Hyundai.