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«Проклятие високосного года»: Знаменитости рассказали о своем отношении к суевериям

«Проклятие високосного года» - примета, которая пугает многих не меньше, чем переходящая дорогу черная кошка или рассыпанная соль. Среди знаменитостей также не мало тех, кто верит в суеверия, но есть и те, у кого нет страха перед данным фактором.

Известный художник Никас Сафронов утверждает, что наличие мистического в мире не опровергает, так как все происходящее в природе считает чем-то сродни магии. Живописец уверен: «если верить – все работает», и поэтому склонен прислушиваться к знакам судьбы. Кроме того, Сафронов даже признался, что он и сам немного волшебник – умеет заговаривать зубы и убирать ячмень.

Комик Юрий Стоянов в приметы не верит и утверждает, что никогда ничего особенного в високосный год им замечено не было. С ним солидарен и Иосиф Пригожин, который признает только «реальные вещи и реальную жизнь» и никаких предрассудков в отношении 2020 года продюсер не имеет.

Актриса Мария Аронова старается давать себе позитивные установки и не думать о том, что год является високосным. По словам знаменитости, она в приметы верит, так как имела некоторые проблемы с работой и отношениями четыре года назад, но сейчас склонна верить в лучшее. Певица Татьяна Буланова заявила, что ни к 2016-му, ни к 2012-му претензий не имела, поэтому ждет от 2020-то той же стабильности и хороших событий.

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова относится к примете о «проклятии високосного года» более философски. Экстрасенс объясняет появление приметы одной из библейских историй, а также подтверждает наличие катастрофических событий в эти периоды. Однако Ахметжанова также отмечает, что не стоит ждать от 2020-го только плохого. По словам ясновидящей, високосный год – это время, когда к происходящему в жизни необходимо относиться серьезнее, и это обязательно поможет избежать проблем и разочарований.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:04

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