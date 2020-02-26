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"Коктейль красоты и раскрепощенности": Иван Ургант высмеял Льва Лещенко за желание спеть с Maruv

Недавно Лев Лещенко рассказал о своем желании спеть с певицей Maruv, к которой он присматривается в течении 2-х лет. Иван Ургант в своем шоу высмеял данное заявление народного артиста РСФСР.
"Коктейль красоты и раскрепощенности": Иван Ургант высмеял Льва Лещенко за желание спеть с Maruv

В своем сообщении Лев Лещенко отметил талант, красоту и необычный стиль Maruv. Известный исполнитель сообщил, что если молодая звезда не против, то он спел бы с ней дуэтом. В программе "Вечерний Ургант" ее ведущий не упустил возможности пошутить на это тему. Иван Ургант отметил, что у Льва Лещенко весна началась раньше, чем у всех жителей Земли. Также телеведущий сказал, что если исполнители споют — это получится коктейль красоты, сексуальности и раскрепощенности Maruv.

Иван Ургант начал шутить, что из музыкантов мог бы получиться дуэт под названием "Левчик и Марувчик". Также телеведущий добавил, что тогда исполнятся мечты этих исполнителей, поскольку Maruv выступит на концерте по случаю Дня полиции, а Лев Лещенко – на фестивале современной музыки в Амстердаме.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:18

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