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Доходы российских таксистов резко упали из-за развития агрегаторов

Как подсчитали аналитики, количество пассажиров, которые пользуются услугами служб такси, за последнее время выросло в 6 раз. Между тем, доходы самих российских таксистов существенно сократились, в чем виноваты активное развитие агрегаторов и сервисов по подбору машин.

В качестве примера специалисты Высшей школы экономики приводят российскую столицу. Аналитики даже провели масштабный опрос горожан и московских таксистов. В результате стало известно, что с 2012 года количество жителей Москвы, которые пользуются частным извозом, выросло почти в 6 раз, а доходы столичных извозчиков сократились в три раза. Рост популярности услуг такси специалисты связывают с удешевлением среднего чека за поездку. К примеру, если в 2014 году средняя стоимость поездки на такси по Москве составляла почти 630 рублей, то уже в 2019 году это значение было зафиксировано на уровне ниже 490 рублей. При этом отмечается, что при отсутствии популярных агрегаторов средняя стоимость поездки на автомобиле такси в столице в 2019 году оставалась бы почти на уровне 5-летней давности - примерно 620 рублей.

Кроме того, средняя дневная выручка водителя в 2019 году составила порядка 5 660 рублей, при этом, 1 380 рублей из этой суммы являются доходом самого водителя. Между тем, в 2012 году цифры в этой сфере были совсем иными. В то время один извозчик в среднем собирал за день почти 7 тысяч рублей выручки, из которых доля его дохода составляла более половины – свыше 3900 рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:50

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