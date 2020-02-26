Доходы российских таксистов резко упали из-за развития агрегаторов





В качестве примера специалисты Высшей школы экономики приводят российскую столицу. Аналитики даже провели масштабный опрос горожан и московских таксистов. В результате стало известно, что с 2012 года количество жителей Москвы, которые пользуются частным извозом, выросло почти в 6 раз, а доходы столичных извозчиков сократились в три раза. Рост популярности услуг такси специалисты связывают с удешевлением среднего чека за поездку. К примеру, если в 2014 году средняя стоимость поездки на такси по Москве составляла почти 630 рублей, то уже в 2019 году это значение было зафиксировано на уровне ниже 490 рублей. При этом отмечается, что при отсутствии популярных агрегаторов средняя стоимость поездки на автомобиле такси в столице в 2019 году оставалась бы почти на уровне 5-летней давности - примерно 620 рублей.Кроме того, средняя дневная выручка водителя в 2019 году составила порядка 5 660 рублей, при этом, 1 380 рублей из этой суммы являются доходом самого водителя. Между тем, в 2012 году цифры в этой сфере были совсем иными. В то время один извозчик в среднем собирал за день почти 7 тысяч рублей выручки, из которых доля его дохода составляла более половины – свыше 3900 рублей.