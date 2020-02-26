Ученые: Братская могила в Великобритании является массовым захоронением жертв Черной смерти





В 1348 году бубонная чума достигла пандемических масштабов на территории Европы. В Англии, по официальным данным, от Черной смерти умерли от трети до половины всего населения страны. Считается, что заболевание возникло в Китае и достигло западной части материка через торговые пути вдоль береговой линии. Возбудителем является бактерия Yersinia pestis или «чумная палочка», которая заражала корабельных крыс, а затем и людей через временных носителей – блох.Несколько лет назад ученые впервые обнаружили массовое захоронение в графстве Линкольншир с останками десятков людей разных возрастов. Исследователи предположили, что они принадлежат целым семьям, которые бежали из города, кишащего крысами и нечистотами, поскольку на костях были выявлены ДНК Yersinia pestis. По мнению профессора Хью Уилмотта, бегство не никого не спасло от смертельной пандемии. Однако из-за многочисленности трупов, крестьяне приняли решение похоронить жертв заболевания неподалеку от церкви в одной братской могиле, обернув тела в саван.Ученый Хью Уилмотт подчеркнул, что бубонная чума унесла с собой множество жизней, однако ей не удалось разрушить цивилизацию. На данный момент опасности повторной пандемии больше нет и вероятнее всего, не будет никогда.