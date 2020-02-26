Умные колонки могут следить за своими владельцами
Умные колонки, которые в последнее время становятся все более популярными, на самом деле могут использоваться для осуществления скрытой слежки за владельцами. С таким заявлением выступил эксперт в области защиты информации и цифровой безопасности Александр Токаренко.
«Любое устройство, которое воспроизводит звук, можно также использовать в качестве микрофона. Тот же динамик в умной колонке при определенных манипуляциях позволит записать все звуки в помещении», - утверждает специалист. Токаренко также подчеркнул, что практически любое смарт-устройство может быть использовано для того, чтобы следить за его владельцем, о чем многие пользователи нередко забывают. Кроме того, эксперт отмечает, что далеко не все люди могут подробно разобраться в функционале своих гаджетов, поэтому даже наличие так называемой «кнопки для параноиков», которая якобы полностью отключает микрофон, еще не гарантирует полную безопасность персональных данных.
Как считает Токаренко, сделанные без ведома пользователя записи вполне могут заинтересовать не только специалистов в области рекламы, но и сотрудников спецслужб, а также злоумышленников. «Вопрос лишь в том, кто из них заплатит за такую информацию. Деньги есть у всех трех групп, кроме того, у них есть и соответствующие возможности, и, что самое главное, желание», - подытожил эксперт.
«Любое устройство, которое воспроизводит звук, можно также использовать в качестве микрофона. Тот же динамик в умной колонке при определенных манипуляциях позволит записать все звуки в помещении», - утверждает специалист. Токаренко также подчеркнул, что практически любое смарт-устройство может быть использовано для того, чтобы следить за его владельцем, о чем многие пользователи нередко забывают. Кроме того, эксперт отмечает, что далеко не все люди могут подробно разобраться в функционале своих гаджетов, поэтому даже наличие так называемой «кнопки для параноиков», которая якобы полностью отключает микрофон, еще не гарантирует полную безопасность персональных данных.
Как считает Токаренко, сделанные без ведома пользователя записи вполне могут заинтересовать не только специалистов в области рекламы, но и сотрудников спецслужб, а также злоумышленников. «Вопрос лишь в том, кто из них заплатит за такую информацию. Деньги есть у всех трех групп, кроме того, у них есть и соответствующие возможности, и, что самое главное, желание», - подытожил эксперт.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:37