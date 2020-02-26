Умные колонки могут следить за своими владельцами





, - утверждает специалист. Токаренко также подчеркнул, что практически любое смарт-устройство может быть использовано для того, чтобы следить за его владельцем, о чем многие пользователи нередко забывают. Кроме того, эксперт отмечает, что далеко не все люди могут подробно разобраться в функционале своих гаджетов, поэтому даже наличие так называемой «кнопки для параноиков», которая якобы полностью отключает микрофон, еще не гарантирует полную безопасность персональных данных.Как считает Токаренко, сделанные без ведома пользователя записи вполне могут заинтересовать не только специалистов в области рекламы, но и сотрудников спецслужб, а также злоумышленников., - подытожил эксперт.