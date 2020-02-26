«Муж в нее влюбился»: Людмила Семеняка рассказала об измене Михаила Лавровского





68-летняя балетмейстер и хореограф Людмила Семеняка стала гостьей передачи «Судьба человека», где поделилась с ведущим и зрителями историями из жизни. Звезда советского балета рассказала о том, как сильно была влюблена в первого супруга, а также о том, что стало причиной их расставания.По словам Людмилы Семеняки, шансов остаться равнодушной к ухаживаниям артиста балета Михаила Лавровского у нее не было. Мужчина быстро очаровал юную балерину своей харизмой и обаянием, и менее чем через месяц сделал ей предложение в зале Чайковского. Вскоре Семеняка забеременела, однако решила, что не готова к роли матери и прервала беременность.Как отметила звезда балета, сейчас, оглядываясь на прожитое в браке с Лавровским время, она понимает: муж знал, что они не будут вместе долго. Сама же Людмила Семеняка этого тогда не понимала. Однако уже спустя четыре года брак дал трещину – супруг знаменитости влюбился в ее подругу.Хореограф восприняла новость об измене стойко: она собрала вещи и ушла из дома, при этом продолжая выступать с уже бывшим возлюбленным на одной сцене. По словам Семеняки, работа на сцене обязывала сдерживать эмоции и контролировать себя даже в самые трудные времена.