Генетики: Сальмонеллы пришли к людям после одомашнивания животных





Используя геномы Salmonella enterica, извлеченные из человеческих скелетов возрастом 6500 лет, международная команда исследователей продемонстрировала эволюцию человеческого патогена и предоставила первые доказательства того, что культурный переход от охоты к земледелию способствовал появлению адаптированных к человеку болезней, которые сохраняются до сегодняшнего дня. Неолитическая революция и соответствующий ей переход к сельскохозяйственному образу жизни повышали контакты с животными, которые являлись оригинальными носителями сальмонеллы.Ученые из Института истории человечества Общества Макса Планка смогли изучить человеческие останки и реконструировать восемь древних геномов Salmonella enterica - все они являются частью связанной группы в гораздо большем разнообразии современных сальмонелл. Эти результаты освещают то, что в прошлом было серьезной проблемой для здоровья, и показывают, как бактерия развивалась в течение 6500 лет. При этом, изучаемые скелеты находили на территории всей Евразии - от России до Швейцарии. Почти все экземпляры представляли собой различные культурные группы: от поздних охотников-собирателей до кочевых скотоводов и ранних фермеров. Будущие исследования будут направлены на изучения того, каким еще образом человеческое культурное развитие повлияло на возникновение болезней.