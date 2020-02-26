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Генетики: Сальмонеллы пришли к людям после одомашнивания животных

Хотя неолитическая революция помогла человеку перейти от охоты к скотоводству, она также принесла с собой новые болезни. По словам генетиков, одомашнивание животных привело к появлению сальмонеллы у людей.

Используя геномы Salmonella enterica, извлеченные из человеческих скелетов возрастом 6500 лет, международная команда исследователей продемонстрировала эволюцию человеческого патогена и предоставила первые доказательства того, что культурный переход от охоты к земледелию способствовал появлению адаптированных к человеку болезней, которые сохраняются до сегодняшнего дня. Неолитическая революция и соответствующий ей переход к сельскохозяйственному образу жизни повышали контакты с животными, которые являлись оригинальными носителями сальмонеллы.

Ученые из Института истории человечества Общества Макса Планка смогли изучить человеческие останки и реконструировать восемь древних геномов Salmonella enterica - все они являются частью связанной группы в гораздо большем разнообразии современных сальмонелл. Эти результаты освещают то, что в прошлом было серьезной проблемой для здоровья, и показывают, как бактерия развивалась в течение 6500 лет. При этом, изучаемые скелеты находили на территории всей Евразии - от России до Швейцарии. Почти все экземпляры представляли собой различные культурные группы: от поздних охотников-собирателей до кочевых скотоводов и ранних фермеров. Будущие исследования будут направлены на изучения того, каким еще образом человеческое культурное развитие повлияло на возникновение болезней.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:04

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