Генетики: Сальмонеллы пришли к людям после одомашнивания животных
Хотя неолитическая революция помогла человеку перейти от охоты к скотоводству, она также принесла с собой новые болезни. По словам генетиков, одомашнивание животных привело к появлению сальмонеллы у людей.
Используя геномы Salmonella enterica, извлеченные из человеческих скелетов возрастом 6500 лет, международная команда исследователей продемонстрировала эволюцию человеческого патогена и предоставила первые доказательства того, что культурный переход от охоты к земледелию способствовал появлению адаптированных к человеку болезней, которые сохраняются до сегодняшнего дня. Неолитическая революция и соответствующий ей переход к сельскохозяйственному образу жизни повышали контакты с животными, которые являлись оригинальными носителями сальмонеллы.
Ученые из Института истории человечества Общества Макса Планка смогли изучить человеческие останки и реконструировать восемь древних геномов Salmonella enterica - все они являются частью связанной группы в гораздо большем разнообразии современных сальмонелл. Эти результаты освещают то, что в прошлом было серьезной проблемой для здоровья, и показывают, как бактерия развивалась в течение 6500 лет. При этом, изучаемые скелеты находили на территории всей Евразии - от России до Швейцарии. Почти все экземпляры представляли собой различные культурные группы: от поздних охотников-собирателей до кочевых скотоводов и ранних фермеров. Будущие исследования будут направлены на изучения того, каким еще образом человеческое культурное развитие повлияло на возникновение болезней.
Используя геномы Salmonella enterica, извлеченные из человеческих скелетов возрастом 6500 лет, международная команда исследователей продемонстрировала эволюцию человеческого патогена и предоставила первые доказательства того, что культурный переход от охоты к земледелию способствовал появлению адаптированных к человеку болезней, которые сохраняются до сегодняшнего дня. Неолитическая революция и соответствующий ей переход к сельскохозяйственному образу жизни повышали контакты с животными, которые являлись оригинальными носителями сальмонеллы.
Ученые из Института истории человечества Общества Макса Планка смогли изучить человеческие останки и реконструировать восемь древних геномов Salmonella enterica - все они являются частью связанной группы в гораздо большем разнообразии современных сальмонелл. Эти результаты освещают то, что в прошлом было серьезной проблемой для здоровья, и показывают, как бактерия развивалась в течение 6500 лет. При этом, изучаемые скелеты находили на территории всей Евразии - от России до Швейцарии. Почти все экземпляры представляли собой различные культурные группы: от поздних охотников-собирателей до кочевых скотоводов и ранних фермеров. Будущие исследования будут направлены на изучения того, каким еще образом человеческое культурное развитие повлияло на возникновение болезней.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:04