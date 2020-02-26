Участников Женевского автосалона попросили пройти медосмотр из-за коронавируса





Организаторы Женевского автосалона рекомендуют всем участникам выставки перед поездкой в Швейцарию пройти медицинское обследование. Эта просьбе касается, прежде всего, представителей тех компаний, которые расположены в регионах с уже зарегистрированными вспышками нового типа вируса. Речь идет о гостях из Италии и Китая. Все, кто попадает в группу риска, в соответствии с требованием организаторов, должны обследоваться у медиков и подтвердить отсутствие симптомов заболевания в течение двух недель до отбытия в Женеву.В свою очередь, организаторы выставки обещают провести в павильонах Palexpo максимально тщательную дезинфекцию всех помещений, чтобы участники мероприятия могли не переживать относительно потенциальных рисков.