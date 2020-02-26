Участников Женевского автосалона попросили пройти медосмотр из-за коронавируса
Уже 3 марта 2020 года откроет свои двери один из самых старых, значимых и популярных мотор-шоу планеты – Женевский автосалон. Впрочем, в этом году участникам мероприятия придется столкнуться с рядом неудобств, к примеру, с требованием о прохождении медосмотра из-за активного распространения нового коронавируса.
Организаторы Женевского автосалона рекомендуют всем участникам выставки перед поездкой в Швейцарию пройти медицинское обследование. Эта просьбе касается, прежде всего, представителей тех компаний, которые расположены в регионах с уже зарегистрированными вспышками нового типа вируса. Речь идет о гостях из Италии и Китая. Все, кто попадает в группу риска, в соответствии с требованием организаторов, должны обследоваться у медиков и подтвердить отсутствие симптомов заболевания в течение двух недель до отбытия в Женеву.
В свою очередь, организаторы выставки обещают провести в павильонах Palexpo максимально тщательную дезинфекцию всех помещений, чтобы участники мероприятия могли не переживать относительно потенциальных рисков.
Организаторы Женевского автосалона рекомендуют всем участникам выставки перед поездкой в Швейцарию пройти медицинское обследование. Эта просьбе касается, прежде всего, представителей тех компаний, которые расположены в регионах с уже зарегистрированными вспышками нового типа вируса. Речь идет о гостях из Италии и Китая. Все, кто попадает в группу риска, в соответствии с требованием организаторов, должны обследоваться у медиков и подтвердить отсутствие симптомов заболевания в течение двух недель до отбытия в Женеву.
В свою очередь, организаторы выставки обещают провести в павильонах Palexpo максимально тщательную дезинфекцию всех помещений, чтобы участники мероприятия могли не переживать относительно потенциальных рисков.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:43