Димаш Кудайберген презентует 8 марта песню на стихи Лары Фабиан

Как признался певец, для него российские песни являются родными. Димаш Кудайберген рассказал, что в его стране такая композиция как «Подмосковные вечера» очень известна. Игорь Крутой отметил, что он постарается закончить новую песню для своего подопечного, чтобы артист смог презентовать ее на вечере модельера. 9 марта у казахстанского исполнителя запланирован сольный концерт в Москве, а потом он займется подготовкой к конкурсу «Новая волна».После того, как известный композитор и Димаш Кудайберген появились на телевидении, слухи о разрыве их сотрудничества прекратились. Кроме Игоря Крутого певец работает с музыкантами из США и Китая, которые пишут для него песни. Но, по словам казахстанской знаменитости, это не сказывается на его отношениях с продюсером.