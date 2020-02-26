Ученые рассказали об идеальных диетах для обладателей разных групп крови





На протяжении многих десятилетий ученые изучают состав крови, ее особенности и функциональность. Более ста лет назад экспертам удалось классифицировать ее в четыре группы, однако до сих пор нет точных данных, как каждая из них влияет на здоровье и тип метаболизма своего обладателя. Поэтому исследования в области гематологии продолжаются, а современные ученые все еще активно пытаются определить возможность по группе крови оптимальное питание для стабилизации показателей здоровья человека.Как недавно оказалось, экспертам удалось получить новую информацию в отношении идеальных диет для обладателей каждой из четырех групп крови. Так, в результате исследований было установлено, что для тех, кто имеет первую группу, предпочтительным будет белковый рацион (рыба, яйца, мясо, бобовые), тогда как представители второй будут здоровее, сидя на вегетарианской пище.Обладатели третьей группы крови будут чувствовать себя лучше, если отдадут предпочтение красному мясу, а имеющие редкую четвертую должны, по мнению ученых, включить в рацион больше морепродуктов. Подобное распределение диет обусловлено выводами, которые сделали эксперты на основе длительного изучения закономерностей между группами крови и типами метаболизма.