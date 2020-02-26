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«Человек очень талантливый»: Виталина Цымбалюк-Романовская восхитилась избранницей Петросяна Брухуновой

Российская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в недавнем интервью восхитилась избранницей Евгения Петросяна. По ее словам, Татьяна Брухунова «человек очень воспитанный, талантливый и тактичный».
«Человек очень талантливый»: Виталина Цымбалюк-Романовская восхитилась избранницей Петросяна Брухуновой

31-летняя нынешняя жена Евгения Петросяна стала особо популярной в общественных кругах и заметках СМИ после громкого развода артиста со своей бывшей супругой Еленой Степаненко. На тот момент Татьяна Брухунова работала личным ассистентом российского юмориста. Несмотря на разницу в 43 года, журналисты быстро распространили слух, что семья выдающихся театралов распалась из-за молодой помощницы, хотя со слов близких друзей бывших супругов, это ложная информация.

В недавнем интервью пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что Татьяна Брухунова добропорядочный человек, который хорошо справляется с ролью помощницы и любящей супруги. Пользователи Сети нередко негативно высказываются в адрес избранницы Евгения Петросяна из-за ее регулярных записей на тему моды в личном блоге Instagram.

По словам экс-жены Армена Джигарханяна, в том, что Татьяна Брухунова показывает свои образы на страничке и делится профессиональным мнением по поводу стиля одежды в социальной сети - нет ничего плохого. Более того, это не повод для осуждений. В заключение пианистка сообщила, что на данный момент сама готовит небольшой модный проект, который вскоре будет анонсирован.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:11

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