«Человек очень талантливый»: Виталина Цымбалюк-Романовская восхитилась избранницей Петросяна Брухуновой

31-летняя нынешняя жена Евгения Петросяна стала особо популярной в общественных кругах и заметках СМИ после громкого развода артиста со своей бывшей супругой Еленой Степаненко. На тот момент Татьяна Брухунова работала личным ассистентом российского юмориста. Несмотря на разницу в 43 года, журналисты быстро распространили слух, что семья выдающихся театралов распалась из-за молодой помощницы, хотя со слов близких друзей бывших супругов, это ложная информация.В недавнем интервью пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что Татьяна Брухунова добропорядочный человек, который хорошо справляется с ролью помощницы и любящей супруги. Пользователи Сети нередко негативно высказываются в адрес избранницы Евгения Петросяна из-за ее регулярных записей на тему моды в личном блоге Instagram.По словам экс-жены Армена Джигарханяна, в том, что Татьяна Брухунова показывает свои образы на страничке и делится профессиональным мнением по поводу стиля одежды в социальной сети - нет ничего плохого. Более того, это не повод для осуждений. В заключение пианистка сообщила, что на данный момент сама готовит небольшой модный проект, который вскоре будет анонсирован.