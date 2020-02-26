Обновленный Hyundai i30 представлен официально
Южнокорейская марка Hyundai решила рассекретить обновленную версию популярной модели i30. Автомобиль готов похвастаться экономичным двигателем с так называемым «мягким гибридом», а также довольно богатым перечнем систем безопасности.
Официальная презентация новинки для широкой публики должна пройти уже в марте 2020 года. Между тем, производитель опубликовал подробные спецификации Hyundai i30 во всех версиях кузовного исполнения: универсал, фастбек и хэтчбек. Кроме того, для каждого кузова будет доступна специальная версия N Line. Новинки могут похвастать несколько изменившимся дизайнерским исполнением передней части, которая, кроме всего прочего, теперь «щеголяет» более тонкими светодиодными фонарями вместе с дневными ходовыми огнями, выполненными в V-образной форме. Фальшрадиаторную решетку южнокорейские дизайнеры существенно расширили, наделив ее причудливым «объемным» рисунком, который делает модель внешне более престижной.
Как и ожидалось ранее, рестайлинговая версия Hyundai i30 не изменилась в профиль, зато производитель добавил к ней новые варианты дизайна легкосплавных дисков, доступных покупателям с диаметром от 16 до 18 дюймов. Изменилась и форма заднего бампера. Даже графика задних фонарей отныне выполнена в соответствии с уже знакомым V-образным стилем. Довершить набор внешних изменений призваны три новых цвета кузова.
Под крышкой капота нового Hyundai i30 располагается 3-цилиндровый 1,0-литровый турбированный двигатель мощностью 118 лошадиных сил, который может опционально дополняться мягкой гибридной системой.
Официальная презентация новинки для широкой публики должна пройти уже в марте 2020 года. Между тем, производитель опубликовал подробные спецификации Hyundai i30 во всех версиях кузовного исполнения: универсал, фастбек и хэтчбек. Кроме того, для каждого кузова будет доступна специальная версия N Line. Новинки могут похвастать несколько изменившимся дизайнерским исполнением передней части, которая, кроме всего прочего, теперь «щеголяет» более тонкими светодиодными фонарями вместе с дневными ходовыми огнями, выполненными в V-образной форме. Фальшрадиаторную решетку южнокорейские дизайнеры существенно расширили, наделив ее причудливым «объемным» рисунком, который делает модель внешне более престижной.
Как и ожидалось ранее, рестайлинговая версия Hyundai i30 не изменилась в профиль, зато производитель добавил к ней новые варианты дизайна легкосплавных дисков, доступных покупателям с диаметром от 16 до 18 дюймов. Изменилась и форма заднего бампера. Даже графика задних фонарей отныне выполнена в соответствии с уже знакомым V-образным стилем. Довершить набор внешних изменений призваны три новых цвета кузова.
Под крышкой капота нового Hyundai i30 располагается 3-цилиндровый 1,0-литровый турбированный двигатель мощностью 118 лошадиных сил, который может опционально дополняться мягкой гибридной системой.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:58