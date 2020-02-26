"Где мой живот": Оксана Самойлова поделилась видео спустя 7 дней после кесарева сечения

Недавно Оксана Самойлова разместила снимок, похваставшись фигурой после 4-х родов. Хейтеры обвинили ее в использовании фотошопа. Сегодня супруга Джигана продемонстрировала ролик, на котором она запечатлена в купальнике, спустя всего неделю после кесарева сечения. В комментарии она написала, что не захотела выкладывать кадры сразу, чтобы не было критики. Оксана Самойлова не делает ничего специального и особенного для поддержания фигуры после родов, она даже перестала носить бандаж.Возлюбленная рэп-исполнителя Джигана начала верить в то, что живот ушел сам по себе из-за того что родился мальчик. В конце она пошутила написав, что к 10 дню у нее начнет проявляться пресс. Поклонники порадовались за Оксану Самойлову и пожелали ей и сыну Давиду много здоровья. За час публикацию просмотрели почти 1 200 000 пользователей интернета.