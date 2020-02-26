Райан Джонсон сообщил, что Apple запрещает кинозлодеям пользоваться iPhone





Новое интервью с Райаном Джонсоном изданию Vanity Fair раскрыло некоторые нюансы создания голливудского кино. Компания Apple часто предоставляет свою продукцию и прочую технику для съемок фильмов, но при определенном условии: она не должна использоваться отрицательными персонажами картины. Представители фирмы изучают сценарий перед съемками и вынуждают режиссеров следить за использованием смартфонов iPhone в кадре с кинозлодеями.Подобное требование вполне логично: руководящая методика использования товарных знаков и авторских прав Apple состоит из показа собственной продукции «в лучшем свете, способом или контекстом, которые позитивно отражаются на имидже бренда». Создатель киноленты «Достать ножи» также пошутил, что раскрытый им факт может раскрыть карты зрителям во время просмотра детективов., - добавил режиссер.