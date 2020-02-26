АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
EUR 70.46 USD 64.92
Курс валют на 26.02.2020

Райан Джонсон сообщил, что Apple запрещает кинозлодеям пользоваться iPhone

Голливудский режиссер Райан Джонсон, снявший детективную драму «Достать ножи», рассказал об условиях сотрудничества с Apple. Оказалось, что американская компания запрещает кинозлодеям пользоваться iPhone.

Новое интервью с Райаном Джонсоном изданию Vanity Fair раскрыло некоторые нюансы создания голливудского кино. Компания Apple часто предоставляет свою продукцию и прочую технику для съемок фильмов, но при определенном условии: она не должна использоваться отрицательными персонажами картины. Представители фирмы изучают сценарий перед съемками и вынуждают режиссеров следить за использованием смартфонов iPhone в кадре с кинозлодеями.

Подобное требование вполне логично: руководящая методика использования товарных знаков и авторских прав Apple состоит из показа собственной продукции «в лучшем свете, способом или контекстом, которые позитивно отражаются на имидже бренда». Создатель киноленты «Достать ножи» также пошутил, что раскрытый им факт может раскрыть карты зрителям во время просмотра детективов. «Так что теперь каждый режиссер, в фильме которого есть плохой парень, захочет убить меня», - добавил режиссер.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети показали полностью восстановленный 40-летний Volkswagen Golf…
«Человек очень талантливый»: Виталина Цымбалюк-Романовская восхитилась избранницей Петросяна…
«Нераскаявшееся чудовище»: В программе Собчак «Док-Ток» показали историю питерского…
Американские врачи назвали рецепт напитка для профилактики…
Дарья Авратинская: «Андрей Панин «работал» моей…
Обновленный Hyundai i30 представлен…
Анна Семенович пожаловалась на припухшее лицо из-за употребления на ночь…
Стилисты телепроекта «Модный приговор» довели участницу до слез неудачным подбором…
Врачи назвали полезные начинки для блинов на…
«Что вкололи?»: Дарья Мороз высказалась по поводу обвинений в…
Новый сериал «Вавилон» с участием Халита Эргенча имеет плохие рейтинги на турецком…
Райан Джонсон сообщил, что Apple запрещает кинозлодеям пользоваться…
"Где мой живот": Оксана Самойлова поделилась видео спустя 7 дней после кесарева…
Изобретение итальянцев: Мир отмечает День…
«Прям рада»: Поправившаяся звезда «Дом-2» Виктория Боня продемонстрировала фигуру в мини-шортах и…
Регина Тодоренко хочет самостоятельно развиваться в медийной…
Появились первые фотографии нового дома участников проекта "Спаси свою…
Медики назвали весомые причины для включения имбирной воды в…
Дмитрий Шепелев развелся с супругой спустя три недели после…
"Перед завтраком зарядка минут 15": Марина Газманова поделилась с фанатами своими…
Ученые назвали ТОП-5 микроэлементов, необходимых для борьбы с депрессией и…
Звезда «Дом-2» Юлия Салибекова: «Это ужасно смотреть, как твой ребенок…
В Дагестане девушка напала с ножом на свою 80-летнюю…
Врачи назвали истинные причины возникновения болевых ощущений в…
Андрей Кончаловский считает главным врагом свое…
Сексологи развенчали распространенные мифы о женском…
Встречный иск и перенос слушаний: Полина Гагарина и Ольга Кормухина спорят в суде из-за песни Виктора…
Ученые: Аккад, Кхмерская империя и цивилизация майя были уничтожены из-за плохой…
Просмотреть все новости