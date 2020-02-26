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Изобретение итальянцев: Мир отмечает День неторопливости

26 февраля каждого года жители многих стран мира отмечают уникальный праздник - День медлительности или День неторопливости. С 2007 года праздник наделен статусом международного, а его идею его создания впервые выдвинули итальянцы – представители одной из самых эмоциональных и активных наций на планете.
Изобретение итальянцев: Мир отмечает День неторопливости

Идея об учреждении Дня неторопливости принадлежит итальянской ассоциации «Искусство медленно жить». Именно ее члены в свое время предложили посвятить один день в году приятным занятиям и мелким увлечениям, отказавшись от навязанного прогрессом высокого темпа жизни. С тех пор граждане Италии весьма ответственно подходят к празднованию этого дня. К примеру, в Риме 26 февраля проводится так называемый «медлительный марафон», дистанция которого составляет всего три сотни метров. Главное условие этого соревнования – достичь максимально медленной скорости и преодолеть «марафонскую» дистанцию не быстрее, чем за 90 минут, не позволяя себе при этом остановок под угрозой дисквалификации.

Жители других регионов Италии в День неторопливости предпочитают ходить на концерты, творческие вечера и прочие мероприятия, до которых в обычные дни у них просто не «доходят руки». Кроме того, в последнее время День неторопливости начали отмечать и в некоторых других странах: США, Франции, Великобритании.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:03

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