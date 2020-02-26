Изобретение итальянцев: Мир отмечает День неторопливости





Идея об учреждении Дня неторопливости принадлежит итальянской ассоциации «Искусство медленно жить». Именно ее члены в свое время предложили посвятить один день в году приятным занятиям и мелким увлечениям, отказавшись от навязанного прогрессом высокого темпа жизни. С тех пор граждане Италии весьма ответственно подходят к празднованию этого дня. К примеру, в Риме 26 февраля проводится так называемый «медлительный марафон», дистанция которого составляет всего три сотни метров. Главное условие этого соревнования – достичь максимально медленной скорости и преодолеть «марафонскую» дистанцию не быстрее, чем за 90 минут, не позволяя себе при этом остановок под угрозой дисквалификации.Жители других регионов Италии в День неторопливости предпочитают ходить на концерты, творческие вечера и прочие мероприятия, до которых в обычные дни у них просто не «доходят руки». Кроме того, в последнее время День неторопливости начали отмечать и в некоторых других странах: США, Франции, Великобритании.