Медики назвали весомые причины для включения имбирной воды в рацион





Входящие в состав имбиря магний, селен, хром, фосфор, молибден, калий и цинк, подавляют воспалительные процессы, а также улучшают мозговое кровообращение. Кроме того, употребление имбирного напитка стабилизирует давление и способствует оздоровлению артерий. Если же водную настойку имбиря пить натощак, это поможет не только улучшить пищеварение, но также избавиться от метеоризма, запоров и даже сбросить лишний вес.Также имбирная вода способствует выведению лишней влаги из организма и действует как антиоксидант, выводя скопившиеся токсины и шлаки. Напиток помогает при авитаминозе, придает сил и помогает бороться с простудными заболеваниями. Имбирь крайне полезен и для работы иммунной системы, так как активизирует выработку антител, которые нейтрализуют действие патогенных организмов.В имбирном корне также содержится олеиновая, никотиновая и линолевая кислоты, рибофлавин, тиамин, витамины В12 и С, клетчатка, а также капсаицин. Именно это вещество делает имбирь прекрасным болеутоляющим и противовоспалительным средством. Также эксперты называют употребление имбирной воды хорошей профилактикой артрита, развития рака и болезни Альцгеймера. Однако, даже учитывая всю неоспоримую пользу напитка, специалисты рекомендуют перед тем, как начинать пить его натощак, проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.