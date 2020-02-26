АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 70.46 USD 64.92
Курс валют на 26.02.2020

Медики назвали весомые причины для включения имбирной воды в рацион

Факт того, что имбирь является практически универсальным лечебным средством известен науке уже давно. Теперь же медики назвали весомые причины, объясняющие важность употребления имбирной воды натощак.

Входящие в состав имбиря магний, селен, хром, фосфор, молибден, калий и цинк, подавляют воспалительные процессы, а также улучшают мозговое кровообращение. Кроме того, употребление имбирного напитка стабилизирует давление и способствует оздоровлению артерий. Если же водную настойку имбиря пить натощак, это поможет не только улучшить пищеварение, но также избавиться от метеоризма, запоров и даже сбросить лишний вес.

Также имбирная вода способствует выведению лишней влаги из организма и действует как антиоксидант, выводя скопившиеся токсины и шлаки. Напиток помогает при авитаминозе, придает сил и помогает бороться с простудными заболеваниями. Имбирь крайне полезен и для работы иммунной системы, так как активизирует выработку антител, которые нейтрализуют действие патогенных организмов.

В имбирном корне также содержится олеиновая, никотиновая и линолевая кислоты, рибофлавин, тиамин, витамины В12 и С, клетчатка, а также капсаицин. Именно это вещество делает имбирь прекрасным болеутоляющим и противовоспалительным средством. Также эксперты называют употребление имбирной воды хорошей профилактикой артрита, развития рака и болезни Альцгеймера. Однако, даже учитывая всю неоспоримую пользу напитка, специалисты рекомендуют перед тем, как начинать пить его натощак, проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Регина Тодоренко хочет самостоятельно развиваться в медийной…
Появились первые фотографии нового дома участников проекта "Спаси свою…
Медики назвали весомые причины для включения имбирной воды в…
Дмитрий Шепелев развелся с супругой спустя три недели после…
"Перед завтраком зарядка минут 15": Марина Газманова поделилась с фанатами своими…
Ученые назвали ТОП-5 микроэлементов, необходимых для борьбы с депрессией и…
Звезда «Дом-2» Юлия Салибекова: «Это ужасно смотреть, как твой ребенок…
В Дагестане девушка напала с ножом на свою 80-летнюю…
Врачи назвали истинные причины возникновения болевых ощущений в…
Андрей Кончаловский считает главным врагом свое…
Сексологи развенчали распространенные мифы о женском…
Встречный иск и перенос слушаний: Полина Гагарина и Ольга Кормухина спорят в суде из-за песни Виктора…
Ученые: Аккад, Кхмерская империя и цивилизация майя были уничтожены из-за плохой…
В ЦБ РФ рассказали о новых уловках создателей финансовых…
Девушки лизали телевизор, чтобы понравиться участнику проекта «Дом 2» и остаться в…
Ирина Безрукова замуровала дверь в квартире сына Андрея после его…
Алена Водонаева заработала на скандале и улетела в…
Частое мочеиспускание ночью повышает вероятность возникновения…
Сергею Захарьяшу выплатят 600 тысяч рублей за потасовку на…
Биологи нашли первое животное, не нуждающееся в…
«Буржуй от медицины»: Станислав Садальский раскритиковал цены на лечение в клинике Елены…
Специалисты назвали лучшие соцсети для поиска работы в…
Андрей Данилко рассказал, как Украине «отомстили» на «Евровидении» за…
Купины уходят с телепроекта "Дом-2" после полёта на…
Ольга Бузова назвала своего главного…
Леонид Якубович предложил сделать вопрос о пенсиях национальным…
Экономисты оценили возможные последствия новых санкций против…
«Просто не хочется»: Светлана Светличная решила не отмечать 80-летний…
Просмотреть все новости