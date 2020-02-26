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Появились первые фотографии нового дома участников проекта "Спаси свою любовь"

В интернете были опубликованы первые фотоснимки нового дома, в котором расположатся участники шоу "Спаси свою любовь".


Слухи о том, что скандальное телешоу изменит своё расположение? ходили еще с середины прошлого года. Говорили, что в связи со строительством дороги и станции метро в марте «Дом-2» переедет на новую площадку. Информацию об этом подтвердили в Департаменте развития новых территорий Москвы.

На фотографиях, которые были недавно опубликованы в интернете видно - в новом доме очень комфортные условия для участников телепроекта.


В построенном доме находятся несколько огромных спален, просторная кухня, мини гостиная, отдельный оборудованный спортзал и столовая. Парам «спасающим свою любовь» дадут возможность выбрать комнаты, а также пригласить друзей с главного телешоу. Нет никаких сомнений, что в таком комфортом захочется жить Илье Яббарову со своей будущей женой Анастасией Голд, а вот кое-кому из женатых пар вероятно придется отправиться восвояси.


Но, хоть Декорации и поменяли, основной формат телепроекта наверняка останется прежним. Среди зрители шоу ходят слухи, что Рапунцели со всем семейством смогут собраться за единым столом в новой столовой. Остаётся только гадать, будет ли эта программа интересней, чем предыдущая. Поможет ли новая обстановка несколько встряхнуть старых участников проекта.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:48

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