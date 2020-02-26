"Перед завтраком зарядка минут 15": Марина Газманова поделилась с фанатами своими привычками

Марина Газманова опубликовала несколько фотографий, в комментарии к которым сообщила, что подписчики просят ее описать свое утро. Но супруга музыканта решила рассказать о расписании, которое помогает ей оставаться в форме. Возлюбленная Олега Газманова просыпается с рассветом, но иногда позволяет себе поспать подольше. После пробуждения она выпивает стакан воды и начинает планировать день. Потом Марина Газманова общается с мужем и завтракает, а дальше все члены семьи разъезжаются по своим делам.Жена Олега Газманова 3 раза в неделю по 2 часа занимается в спортзале и посещает уроки танцев, когда нет тренировок она гуляет на улице и стремится в день сделать не меньше 10 000 шагов. Каждую среду она берет уроки по психологии у академика Панченко. В привычку Марины Газмановой входит целенаправленно думать о хорошем, а также мечтать.