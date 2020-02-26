В Дагестане девушка напала с ножом на свою 80-летнюю бабушку





По данным ведомства, все началось с обычной словесной перепалки между родственницами, которая впоследствии переросла в более серьезный конфликт. В ходе ссоры с пожилой бабушкой подозреваемая схватила кухонный нож, с помощью которого и нанесла «оппонентке» несколько ударов. Пострадавшая пенсионерка с проникающими ножевыми ранами в области грудной клетки была экстренно госпитализирована в одну из клиник города. Нападавшую стражи порядка оперативно задержали, сейчас в ее отношении открыто уголовное производство за умышленное причинение тяжелого вреда здоровью.Кроме того, отмечается, что правоохранители изъяли на месте преступления и кухонный нож, с помощью которого наносились удары. Следствие в рамках этого дела продолжается, правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.