В Дагестане девушка напала с ножом на свою 80-летнюю бабушку
Сотрудники полиции в Хасавюрте задержали 27-летнюю местную жительницу. Девушка подозревается в нападении с ножом на свою 80-летнюю бабушку. Такие данные приводятся в публикации на страничке МВД Дагестана в Instagram.
По данным ведомства, все началось с обычной словесной перепалки между родственницами, которая впоследствии переросла в более серьезный конфликт. В ходе ссоры с пожилой бабушкой подозреваемая схватила кухонный нож, с помощью которого и нанесла «оппонентке» несколько ударов. Пострадавшая пенсионерка с проникающими ножевыми ранами в области грудной клетки была экстренно госпитализирована в одну из клиник города. Нападавшую стражи порядка оперативно задержали, сейчас в ее отношении открыто уголовное производство за умышленное причинение тяжелого вреда здоровью.
Кроме того, отмечается, что правоохранители изъяли на месте преступления и кухонный нож, с помощью которого наносились удары. Следствие в рамках этого дела продолжается, правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
По данным ведомства, все началось с обычной словесной перепалки между родственницами, которая впоследствии переросла в более серьезный конфликт. В ходе ссоры с пожилой бабушкой подозреваемая схватила кухонный нож, с помощью которого и нанесла «оппонентке» несколько ударов. Пострадавшая пенсионерка с проникающими ножевыми ранами в области грудной клетки была экстренно госпитализирована в одну из клиник города. Нападавшую стражи порядка оперативно задержали, сейчас в ее отношении открыто уголовное производство за умышленное причинение тяжелого вреда здоровью.
Кроме того, отмечается, что правоохранители изъяли на месте преступления и кухонный нож, с помощью которого наносились удары. Следствие в рамках этого дела продолжается, правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:19