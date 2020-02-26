Ученые назвали ТОП-5 микроэлементов, необходимых для борьбы с депрессией и тревогой





Прежде всего, эксперты рекомендуют увеличить поступление витаминов группы В, в особенности В6 и В12. Микроэлементы помогают нервной системе ускорить процесс регенерации и обновления, что способствует снижению гормона стресса и нормализует эмоциональный фон. Данный компонент может поступать в организм как с растительными продуктами, так и с биологическими добавками и препаратами, которые может назначать лечащий терапевт.Ученые сообщают, что селен не только снижает тревожность, но препятствует развитию гипоксии и обладает антимикробным свойством. Также он участвует в процессе восстановления и укрепления костных тканей, в том числе ногтей, зубов и даже волос. Не менее важные для здоровья человека является витамин Д и магний. Оба микроэлемента положительно влияют на когнитивные функции и значительно уменьшают вероятность возникновения нейродегенеративных патологий, в частности болезни Альцгеймера.Напоследок эксперты отметили, что восточная пряность – куркума улучшает защитные функции иммунной системы и нормализует психо-эмоциональное состояние даже в самых стрессовых ситуациях.