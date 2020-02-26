Ученые назвали ТОП-5 микроэлементов, необходимых для борьбы с депрессией и тревогой
Нарушения психо-эмоционального состояния неразрывно связаны с дефицитом полезных веществ для питания головного мозга и нервных клеток. Ученые назвали ТОП-5 микроэлементов, которые незаменимы для борьбы с депрессией и тревогой.
Прежде всего, эксперты рекомендуют увеличить поступление витаминов группы В, в особенности В6 и В12. Микроэлементы помогают нервной системе ускорить процесс регенерации и обновления, что способствует снижению гормона стресса и нормализует эмоциональный фон. Данный компонент может поступать в организм как с растительными продуктами, так и с биологическими добавками и препаратами, которые может назначать лечащий терапевт.
Ученые сообщают, что селен не только снижает тревожность, но препятствует развитию гипоксии и обладает антимикробным свойством. Также он участвует в процессе восстановления и укрепления костных тканей, в том числе ногтей, зубов и даже волос. Не менее важные для здоровья человека является витамин Д и магний. Оба микроэлемента положительно влияют на когнитивные функции и значительно уменьшают вероятность возникновения нейродегенеративных патологий, в частности болезни Альцгеймера.
Напоследок эксперты отметили, что восточная пряность – куркума улучшает защитные функции иммунной системы и нормализует психо-эмоциональное состояние даже в самых стрессовых ситуациях.
Прежде всего, эксперты рекомендуют увеличить поступление витаминов группы В, в особенности В6 и В12. Микроэлементы помогают нервной системе ускорить процесс регенерации и обновления, что способствует снижению гормона стресса и нормализует эмоциональный фон. Данный компонент может поступать в организм как с растительными продуктами, так и с биологическими добавками и препаратами, которые может назначать лечащий терапевт.
Ученые сообщают, что селен не только снижает тревожность, но препятствует развитию гипоксии и обладает антимикробным свойством. Также он участвует в процессе восстановления и укрепления костных тканей, в том числе ногтей, зубов и даже волос. Не менее важные для здоровья человека является витамин Д и магний. Оба микроэлемента положительно влияют на когнитивные функции и значительно уменьшают вероятность возникновения нейродегенеративных патологий, в частности болезни Альцгеймера.
Напоследок эксперты отметили, что восточная пряность – куркума улучшает защитные функции иммунной системы и нормализует психо-эмоциональное состояние даже в самых стрессовых ситуациях.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:30