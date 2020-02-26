Звезда «Дом-2» Юлия Салибекова: «Это ужасно смотреть, как твой ребенок угасает»
Сын бывшей участницы проекта «Дом-2» Юлии Салибековой Ролан заболел. Женщина пожаловалась, что ее ребенку приходится лечиться в госпитале, где просто на просто ужасные условия. К слову, там давно не было ремонта.
Экс-участница проекта «Дом-2» Юлия Салибекова очень часто рассказывает о том, как живет ее семья. Вот и на этот раз, когда ее сын заболел, она поспешила рассказать об этом в Сети. Юлия сообщила, что ее сына доставили в госпиталь и не разрешили ей остаться рядом с ребенком, сказав, что мальчик уже взрослый.
Салибекова отметила, что смотреть на то, как ребенок угасает - ужасно. В больницу его несли на руках, потому что идти у Ролана сил не было. Сейчас, по словам Юлии Салибековой, Ролану уже стало лучше.
Изначально Юлии Салибековой пришлось ночевать с ребенком в одной кровати, но сейчас им уже выделили отдельную комнату. Ко всему, Ролан даже помогал своей маме переносить вещи в отдельную палату. Тем не менее, Юлия все-таки разместила в Сети фотографии того, как выглядит госпиталь внутри.
Стоит отметить, пока Юлия Салибекова лежит с Роланом в больнице за двумя другими детьми присматривает ее супруг Тигран.
Экс-участница проекта «Дом-2» Юлия Салибекова очень часто рассказывает о том, как живет ее семья. Вот и на этот раз, когда ее сын заболел, она поспешила рассказать об этом в Сети. Юлия сообщила, что ее сына доставили в госпиталь и не разрешили ей остаться рядом с ребенком, сказав, что мальчик уже взрослый.
Салибекова отметила, что смотреть на то, как ребенок угасает - ужасно. В больницу его несли на руках, потому что идти у Ролана сил не было. Сейчас, по словам Юлии Салибековой, Ролану уже стало лучше.
Изначально Юлии Салибековой пришлось ночевать с ребенком в одной кровати, но сейчас им уже выделили отдельную комнату. Ко всему, Ролан даже помогал своей маме переносить вещи в отдельную палату. Тем не менее, Юлия все-таки разместила в Сети фотографии того, как выглядит госпиталь внутри.
Стоит отметить, пока Юлия Салибекова лежит с Роланом в больнице за двумя другими детьми присматривает ее супруг Тигран.