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Врачи назвали истинные причины возникновения болевых ощущений в шее

Необъяснимые боли в шее часто вызывают беспокойство у многих людей, которые списывают их на серьезные недуги. Врачи решили назвать истинные причины этих неприятных ощущений, связанных с сидячим образом жизни.

Ученые из Австралии выяснили, что боли в шее возникают гораздо чаще, чем распространенные неприятные ощущения в пояснице. Исследователи пришли к подобному выводу после наблюдения за группой испытуемых, которые жаловались на подобные симптомы. Результаты показали корреляцию между болями в шейном отделе с плохим сном, стрессом на работе и отсутствием физической активности. Поэтому врачи рекомендуют в первую очередь позаботиться о собственном отдыхе и избегать чрезмерного беспокойства.

При острых или хронических болях нужно обратиться за помощью к неврологу, который должен назначить соответствующее обследование, лечение и анальгетические препараты. Лучше всего держать этот участок тел в покое и не делать резких движений, кроме плавных круговых вращений и наклонов головы вперед и в стороны. Последний способ поможет снизить мышечное напряжение. Наконец, медики запрещают какие-либо манипуляции с шейным отделом посредством массажа или вытягивания без участия специалиста.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:15

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