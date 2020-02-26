Андрей Кончаловский считает главным врагом свое эго
Режиссёр Андрей Кончаловский на своей странице в Instagram рассказал, что своим злейшим врагом считает своё эго. Он отметил, что в обычной жизни оно проявляется довольно часто и человек сам не замечает данный фактор.
Андрей Кончаловский уверен, эго невозможно окончательно победить или искоренить, оно бесконечно. Таким образом режиссёр решил признаться, в его жизни существуют препятствия, справиться с которыми не под силу даже таком мудрому и опытному человеку как он. Для лучшего объяснения своей позиции, сценарист привел несколько примеров того, как оно проявляется в обычной жизни: «К примеру, человек твёрдо решает, что будет существовать без эго. А оно, в свою очередь, пробуждается ещё больше и убеждает, лучше избавиться от него, тогда всё будет ещё лучше».
В качестве другого примера он привёл возникший спор между людьми, когда хочется подавить противника, убедить его в собственной правоте и выйти из конфликта победителем. Согласно утверждениям Кончаловского, данная победа необходима, прежде всего, для услаждения эго, и от этого невозможно избавиться. Нужно просто знать о его наличии и стараться немного укротить. Реакция поклонников знаменитого режиссёра оказалась довольно бурной. Стоит отметить, что они разделились во мнении: одни посчитали, гордыню, а не эго, врагом человека, а другие сообщили, что не видят в этом ничего плохого, и если бы не оно, то кумир не смог бы стать тем, кем является на сегодняшний день.
Андрей Кончаловский уверен, эго невозможно окончательно победить или искоренить, оно бесконечно. Таким образом режиссёр решил признаться, в его жизни существуют препятствия, справиться с которыми не под силу даже таком мудрому и опытному человеку как он. Для лучшего объяснения своей позиции, сценарист привел несколько примеров того, как оно проявляется в обычной жизни: «К примеру, человек твёрдо решает, что будет существовать без эго. А оно, в свою очередь, пробуждается ещё больше и убеждает, лучше избавиться от него, тогда всё будет ещё лучше».
В качестве другого примера он привёл возникший спор между людьми, когда хочется подавить противника, убедить его в собственной правоте и выйти из конфликта победителем. Согласно утверждениям Кончаловского, данная победа необходима, прежде всего, для услаждения эго, и от этого невозможно избавиться. Нужно просто знать о его наличии и стараться немного укротить. Реакция поклонников знаменитого режиссёра оказалась довольно бурной. Стоит отметить, что они разделились во мнении: одни посчитали, гордыню, а не эго, врагом человека, а другие сообщили, что не видят в этом ничего плохого, и если бы не оно, то кумир не смог бы стать тем, кем является на сегодняшний день.
Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:09