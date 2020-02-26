Андрей Кончаловский считает главным врагом свое эго

Андрей Кончаловский уверен, эго невозможно окончательно победить или искоренить, оно бесконечно. Таким образом режиссёр решил признаться, в его жизни существуют препятствия, справиться с которыми не под силу даже таком мудрому и опытному человеку как он. Для лучшего объяснения своей позиции, сценарист привел несколько примеров того, как оно проявляется в обычной жизни: «К примеру, человек твёрдо решает, что будет существовать без эго. А оно, в свою очередь, пробуждается ещё больше и убеждает, лучше избавиться от него, тогда всё будет ещё лучше».В качестве другого примера он привёл возникший спор между людьми, когда хочется подавить противника, убедить его в собственной правоте и выйти из конфликта победителем. Согласно утверждениям Кончаловского, данная победа необходима, прежде всего, для услаждения эго, и от этого невозможно избавиться. Нужно просто знать о его наличии и стараться немного укротить. Реакция поклонников знаменитого режиссёра оказалась довольно бурной. Стоит отметить, что они разделились во мнении: одни посчитали, гордыню, а не эго, врагом человека, а другие сообщили, что не видят в этом ничего плохого, и если бы не оно, то кумир не смог бы стать тем, кем является на сегодняшний день.