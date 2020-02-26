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Сексологи развенчали распространенные мифы о женском оргазме

Сексологи отмечают, что в современном обществе люди страдают от сексуальной необразованности и часто заблуждаются, воспринимая информацию из Сети, как доказанный факт не удостоверившись в ее научности. Эксперты развенчали самые распространенные мифы о женском оргазме с физиологической точки зрения.
Сексологи развенчали распространенные мифы о женском оргазме

Одним из заблуждений является утверждение о том, что женского оргазма можно достичь исключительно во время вагинального контакта. В ходе социального опроса сексологи выяснили, что лишь треть женщин достигают предела своего удовольствия от прямого полового акта. Однако, по мнению экспертов, ответы респондентов весьма спорные, поскольку предыдущие научные исследования не раз демонстрировали ошибочное восприятие ощущений представительниц прекрасного пола.

Еще один распространенный миф заключается в том, что предел наслаждения должен сопровождаться сквиртом, или женской эякуляцией. Сексологи опровергли и этот, так называемый, «факт», поскольку ученые давно доказали, что жидкость, выделяемая во время полового акта, состоит из секрета слизистой влагалища и мочи, находящейся в уретре.

Напоследок сексологи рассказали о самой чувствительной точки женщины – «G». Существует несколько теорий, где и как она расположена. Однако эксперты утверждают, что с физиологической точки зрения, данная зона является корнем клитера, который расположен за стенкой влагалища. Учитывая, что особенности размеров половых органов разных девушек могут отличаться, не существует определенной «точки».

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:04

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