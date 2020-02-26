Ученые: Аккад, Кхмерская империя и цивилизация майя были уничтожены из-за плохой погоды





История знает множество примеров, когда могущественные государства исчезали не в результате завоевания, эпидемий либо внутренних беспорядков, а - неблагоприятных метеоусловий. Ученые из Кембриджского университета перечислили несколько древних цивилизаций, ошибки которых нужно учитывать. Таковым был Аккад - империя в Месопотамии, объединившая несколько городов от Средиземного моря до Персидского залива под единым правителем. Все же сильная армия и развитая торговля не уберегли её от катастрофической засухи в 2200 году до н. э, которая привела к неурожаям, голоду и падению власти.Также, после трех с половиной тысяч лет господства, цивилизация майя в Центральной и Северной Америке потерпела крах в 900 н. э. Из-за немногочисленных осадков страдало сельское хозяйство, потому перенаселенные города стало сложно прокормить. Индейцам пришлось покинуть свои пирамиды, дворцы и обсерватории, которые теперь лежат в руинах. Хотя Кхмерская империя имела отличную система ирригации и даже искусственные озера - это не уберегло её от непредсказуемых перемен в климате. То и дело на территории нынешних Камбоджи, Лаоса, Таиланда и Вьетнама аномальная засуха сменялась мощными муссонными ливнями. Высокие на то время технологии не могли справляться с экстремальной погодой, что закончилось упадком Камбуджадеши в XIII веке.