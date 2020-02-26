В ЦБ РФ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид
В России появились принципиально новые уловки для привлечения людей к участию в финансовых пирамидах. Как отмечают в Центральном Банке, теперь в число схем входят инвестирование в передовое строительство домов с помощью 3D-принтеров, а также путевки в круизы.
Как сообщает пресс-служба федерального регулятора, мошенники начали создавать трендовые схемы, используя для этого весьма нестандартные решения. «В минувшем году создатели финансовых пирамид начали привлекать деньги доверчивых граждан в инвестиции под строительство жилья с помощью передовых 3D-принтеров», - утверждают в ЦБ. Эксперты подтверждают эту информацию, подчеркивая, что технология 3D-печати домов в действительности существует, однако как только за дело берутся мошенники, ни о каких реальных инвестициях речь не идет.
Еще одна из наиболее свежих уловок злоумышленников заключается в предложении купить путевку в круиз по цене, которая примерно вдвое ниже реальной стоимости такого отдыха. Как уточняют представители Центробанка, уже выявлено несколько таких пирамид, организаторы которых успели привлечь средства не менее пяти сотен граждан.
Как сообщает пресс-служба федерального регулятора, мошенники начали создавать трендовые схемы, используя для этого весьма нестандартные решения. «В минувшем году создатели финансовых пирамид начали привлекать деньги доверчивых граждан в инвестиции под строительство жилья с помощью передовых 3D-принтеров», - утверждают в ЦБ. Эксперты подтверждают эту информацию, подчеркивая, что технология 3D-печати домов в действительности существует, однако как только за дело берутся мошенники, ни о каких реальных инвестициях речь не идет.
Еще одна из наиболее свежих уловок злоумышленников заключается в предложении купить путевку в круиз по цене, которая примерно вдвое ниже реальной стоимости такого отдыха. Как уточняют представители Центробанка, уже выявлено несколько таких пирамид, организаторы которых успели привлечь средства не менее пяти сотен граждан.