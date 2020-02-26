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В ЦБ РФ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид

В России появились принципиально новые уловки для привлечения людей к участию в финансовых пирамидах. Как отмечают в Центральном Банке, теперь в число схем входят инвестирование в передовое строительство домов с помощью 3D-принтеров, а также путевки в круизы.
В ЦБ РФ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид

Как сообщает пресс-служба федерального регулятора, мошенники начали создавать трендовые схемы, используя для этого весьма нестандартные решения. «В минувшем году создатели финансовых пирамид начали привлекать деньги доверчивых граждан в инвестиции под строительство жилья с помощью передовых 3D-принтеров», - утверждают в ЦБ. Эксперты подтверждают эту информацию, подчеркивая, что технология 3D-печати домов в действительности существует, однако как только за дело берутся мошенники, ни о каких реальных инвестициях речь не идет.

Еще одна из наиболее свежих уловок злоумышленников заключается в предложении купить путевку в круиз по цене, которая примерно вдвое ниже реальной стоимости такого отдыха. Как уточняют представители Центробанка, уже выявлено несколько таких пирамид, организаторы которых успели привлечь средства не менее пяти сотен граждан.

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Экономика / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:43

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