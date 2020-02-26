В ЦБ РФ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид





Как сообщает пресс-служба федерального регулятора, мошенники начали создавать трендовые схемы, используя для этого весьма нестандартные решения., - утверждают в ЦБ. Эксперты подтверждают эту информацию, подчеркивая, что технология 3D-печати домов в действительности существует, однако как только за дело берутся мошенники, ни о каких реальных инвестициях речь не идет.Еще одна из наиболее свежих уловок злоумышленников заключается в предложении купить путевку в круиз по цене, которая примерно вдвое ниже реальной стоимости такого отдыха. Как уточняют представители Центробанка, уже выявлено несколько таких пирамид, организаторы которых успели привлечь средства не менее пяти сотен граждан.