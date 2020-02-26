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Девушки лизали телевизор, чтобы понравиться участнику проекта «Дом 2» и остаться в проекте

Звезде «Дом-2» Даниилу Сахнову пришлось выбирать себе претендентку на сердце из пяти претенденток. В итоге молодой человек из пяти представительниц прекрасного пола оставил четыре.

Девушки лизали телевизор, чтобы понравиться участнику проекта «Дом 2» и остаться в проекте

Продюсеры телевизионного проекта «Дом-2» провели достаточно необычный кастинг, в ходе которого, Даниилу Сахнову необходимо было выбрать себе новую девушку. Напомним, недавно Даниил Сахнов расстался с Татьяной Строковой, в последнее время ребята очень много ссорились и в итоге вовсе разошлись. Хотя Татьяна Строкова даже пытаясь восстановить отношения с Даниилом Сахновым, ездила к нему домой, но у нее ничего не получилось.

А вот девушки, которым посчастливилось попасть на кастинг, соревновались в своей изобретательности. Изначально они исполняли эротические танцы, а после и вовсе дошли до того, что начали лизать экран телевизора, при этом они находились в Москве на Поляне, а сам Даниил Сахнов на Сейшелах.


Стоит отметить, что проект «Дом-2» расширил локации своих съемок и теперь часть участников находятся на Сейшелах, где тоже пытаются строить свою любовь.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:39

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