Девушки лизали телевизор, чтобы понравиться участнику проекта «Дом 2» и остаться в проекте





Продюсеры телевизионного проекта «Дом-2» провели достаточно необычный кастинг, в ходе которого, Даниилу Сахнову необходимо было выбрать себе новую девушку. Напомним, недавно Даниил Сахнов расстался с Татьяной Строковой, в последнее время ребята очень много ссорились и в итоге вовсе разошлись. Хотя Татьяна Строкова даже пытаясь восстановить отношения с Даниилом Сахновым, ездила к нему домой, но у нее ничего не получилось.А вот девушки, которым посчастливилось попасть на кастинг, соревновались в своей изобретательности. Изначально они исполняли эротические танцы, а после и вовсе дошли до того, что начали лизать экран телевизора, при этом они находились в Москве на Поляне, а сам Даниил Сахнов на Сейшелах.Стоит отметить, что проект «Дом-2» расширил локации своих съемок и теперь часть участников находятся на Сейшелах, где тоже пытаются строить свою любовь.