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Ирина Безрукова замуровала дверь в квартире сына Андрея после его гибели

Известная российская актриса и телеведущая после гибели своего единственного сына Андрея решила замуровать дверь в квартиру наследника. Стоит отметить, что 25 летний сын знаменитости погиб в 2015 году в результате удара головой о кафель в ванной комнате.
Ирина Безрукова замуровала дверь в квартире сына Андрея после его гибели

Как оказалось, Ирина Безрукова с супругом и ее сын от первого брака Андрей Ливанов проживали в расположенных рядом квартирах. Причем, после смерти сына актриса долгое время не могла вернуться домой, однако переезжать на новое место жительства все-таки не стала. Впоследствии актриса объединила обе квартиры в одну, провела в жилье масштабный ремонт и замуровала одну из входных дверей – ту, что изначально вела в квартиру сына. Теперь на месте двери висит картина, сообщает портал «Стархит».

Примечательно, что в том же 2015 году Ирина Безрукова развелась с супругом Сергеем Безруковым, а потому сейчас проживает в этих огромных апартаментах в одиночестве. Не менее интересен и тот факт, что недавно поклонники заподозрили Безрукову в отношениях с чешским режиссером Яном Свераком. Такие слухи породила публикация артистки, разместившей на своей страничке в социальной сети Instagram совместный снимок с предполагаемым ухажером.

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ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:37

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