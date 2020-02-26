Ирина Безрукова замуровала дверь в квартире сына Андрея после его гибели

Как оказалось, Ирина Безрукова с супругом и ее сын от первого брака Андрей Ливанов проживали в расположенных рядом квартирах. Причем, после смерти сына актриса долгое время не могла вернуться домой, однако переезжать на новое место жительства все-таки не стала. Впоследствии актриса объединила обе квартиры в одну, провела в жилье масштабный ремонт и замуровала одну из входных дверей – ту, что изначально вела в квартиру сына. Теперь на месте двери висит картина, сообщает портал «Стархит».Примечательно, что в том же 2015 году Ирина Безрукова развелась с супругом Сергеем Безруковым, а потому сейчас проживает в этих огромных апартаментах в одиночестве. Не менее интересен и тот факт, что недавно поклонники заподозрили Безрукову в отношениях с чешским режиссером Яном Свераком. Такие слухи породила публикация артистки, разместившей на своей страничке в социальной сети Instagram совместный снимок с предполагаемым ухажером.