Частое мочеиспускание ночью повышает вероятность возникновения гипертонии





С целью изучения никтурии и ее связью с побочными заболеваниями, исследователи провели эксперимент с участием 3749 пациентов, которые жаловались на частое мочеиспускание в ночное время суток. В ходе длительного наблюдения эксперты фиксировали периодические показания артериального давления участников научной работы. Как выяснилось, вероятность возникновения гипертонии повысилась на 40% у всех добровольцев.Такую причинно-следственную связь ученые объяснили тем, что чрезмерное употребление соли, более 10 грамм в день, негативно влияет на работу почек и способствует обструкции мочевого пузыря. Из-за избытка NaCl человек выпивает больше воды, чем ему необходимо на самом деле, вследствие чего учащается мочеиспускание ночью. В тоже время организм вырабатывает повышенное количество надпочечного гормона альдостерона, который в свою очередь резко повышает артериальное давление.Данный диагноз имеет название – нефрогенная или почечная гипертензия. Однако ученые отметили, что она может быть симптомом и других заболеваний, которые связаны с воспалительными процессами органов мочеполовой системы.