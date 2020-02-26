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Частое мочеиспускание ночью повышает вероятность возникновения гипертонии

Команда японских ученых во главе с доктором Сатоши Конно выяснила, что частое мочеиспускание ночью повышает вероятность возникновения гипертонии. Данный факт был научно подтвержден в рамках научной работы.
Частое мочеиспускание ночью повышает вероятность возникновения гипертонии

С целью изучения никтурии и ее связью с побочными заболеваниями, исследователи провели эксперимент с участием 3749 пациентов, которые жаловались на частое мочеиспускание в ночное время суток. В ходе длительного наблюдения эксперты фиксировали периодические показания артериального давления участников научной работы. Как выяснилось, вероятность возникновения гипертонии повысилась на 40% у всех добровольцев.

Такую причинно-следственную связь ученые объяснили тем, что чрезмерное употребление соли, более 10 грамм в день, негативно влияет на работу почек и способствует обструкции мочевого пузыря. Из-за избытка NaCl человек выпивает больше воды, чем ему необходимо на самом деле, вследствие чего учащается мочеиспускание ночью. В тоже время организм вырабатывает повышенное количество надпочечного гормона альдостерона, который в свою очередь резко повышает артериальное давление.

Данный диагноз имеет название – нефрогенная или почечная гипертензия. Однако ученые отметили, что она может быть симптомом и других заболеваний, которые связаны с воспалительными процессами органов мочеполовой системы.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:27

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