Сергею Захарьяшу выплатят 600 тысяч рублей за потасовку на "Дом-2"





Конечно, в этих драках сам Захарьяш не виноват, ведь не он был зачинщиком. И поэтому руководители телепроекта приняли решение, что в этой ситуации Сергей полностью прав, а других участников необходимо примерно наказать.Саленко и Блюменкранц лишились зарплаты на два месяца, а все эти деньги как раз и будут вручены Захарьяшу как материальный ущерб.Надо отметить, что сумма весьма не маленькая - 600 тысяч рублей получит молодой человек.Разумеется, Сергей Захарьяш чрезвычайно рад этой новости, а особенно он рад, что обидчики будут наказаны. Руководство же "Дома-2" уверено, что этим примером оно положит конец дракам на телепроекте.