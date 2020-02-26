Биологи нашли первое животное, не нуждающееся в кислороде





Даже анаэробным организмам необходимо минимальное количество кислорода для существования, что ранее свидетельствовало о незаменимости элемента в животном мире. Теперь же эксперты из Тель-Авивского университета в Израиле сделали невероятное открытие: одному из медузоподобных паразитов лосося Henneguya salminicola вообще не нужен кислород для поддержания жизни. Более того, этот многоклеточный организм не способен дышать. Ученые решили определить, каким образом ему удается расщеплять питательные вещества.Исследователи полагают, что H. salminicola, возможно, когда-то имели митохондриальную ДНК, но за миллионы лет деградировали по сравнению с более продвинутым предком. Ученые также обнаружили связанные с митохондрией органеллы, когда они рассматривали организм под электронным микроскопом. Эти внутриклеточные структуры содержали специальные складки, называемые кристами, которые увеличивали площадь поверхности, где происходят химические реакции. Команда биологов сообщает, что для полного понимания механизма их существования нужны дальнейшие эксперименты.