«Буржуй от медицины»: Станислав Садальский раскритиковал цены на лечение в клинике Елены Малышевой
Известный российский актер Станислав Садальский выступил с резкой критикой в адрес телеведущей Елены Малышевой из-за цен, установленных на лечение в ее клинике. Как утверждает артист, за первичный прием у специалиста в этом учреждении просят 20 000 рублей.
«Практически вся ее карьера направлена на то, чтобы постоянно присутствовать на телевидении и рекламировать свой бизнес ради собственного обогащения. 20 тысяч рублей, и это только за то, чтобы просто поговорить. К слову, не стал бы лечиться в ее клинике, даже если бы мне за это много заплатили», - возмущенно пишет Садальский в одном из своих недавних постов в социальной сети Instagram, назвав Малышеву «буржуем от медицины». Как сообщает издание «Слово и дело», в комментариях под этой публикацией многие подписчики поддержали позицию Садальского и напомнили о том, что Малышева, кроме всего прочего, активно продвигает на рынке еще один свой продукт – наборы для похудения. Актер отреагировал на это, назвав его обманом. «Да это вообще афера», - согласился с подписчиком Садальский.
Наконец, в комментариях на страничке артиста многие упомянули случай, когда сама Елена Малышева отправилась лечиться не в свою клинику. «Наверное собственной шайке не доверяет», - пишут пользователи.
«Практически вся ее карьера направлена на то, чтобы постоянно присутствовать на телевидении и рекламировать свой бизнес ради собственного обогащения. 20 тысяч рублей, и это только за то, чтобы просто поговорить. К слову, не стал бы лечиться в ее клинике, даже если бы мне за это много заплатили», - возмущенно пишет Садальский в одном из своих недавних постов в социальной сети Instagram, назвав Малышеву «буржуем от медицины». Как сообщает издание «Слово и дело», в комментариях под этой публикацией многие подписчики поддержали позицию Садальского и напомнили о том, что Малышева, кроме всего прочего, активно продвигает на рынке еще один свой продукт – наборы для похудения. Актер отреагировал на это, назвав его обманом. «Да это вообще афера», - согласился с подписчиком Садальский.
Наконец, в комментариях на страничке артиста многие упомянули случай, когда сама Елена Малышева отправилась лечиться не в свою клинику. «Наверное собственной шайке не доверяет», - пишут пользователи.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:16