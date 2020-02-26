Андрей Данилко рассказал, как Украине «отомстили» на «Евровидении» за Россию





, - заявил Данилко. Кроме того, артист подчеркнул, что на певца Melovin'а, который представлял страну в «Евровидении» в том году, после этого вылилось немало гадостей, поэтому ему приходилось лично давать музыканту успокоительное перед решающим выступлением.Скандал с Россией, о котором говорит Андрей Данилко, вероятнее всего связан с вынужденным отказом российской команды от участия в конкурсе 2017 года в Киеве, поскольку представительнице РФ Юлии Самойловой решением СБУ был запрещен въезд на территорию Украины. Впоследствии российские телеканалы даже отказались вести трансляцию конкурса.