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Андрей Данилко рассказал, как Украине «отомстили» на «Евровидении» за Россию

Крайне низкая оценка украинского участника «Евровидения» в 2018 году, полученная от членов профессионального жюри конкурса, могла оказаться своего рода наказанием за скандал, связанный с Россией. С таким заявлением недавно выступил известный украинский пародист и эстрадный певец Андрей Данилко, знакомый широкой публике под сценическим псевдонимом Верка Сердючка.
Андрей Данилко рассказал, как Украине «отомстили» на «Евровидении» за Россию

«По результатам зрительского голосования у него седьмое место, то есть, он попал в десятку. Мы видим разве, какое жюри все это решает? Нет! Тем более, что существует версия с намеренным наказанием Украины. Дескать, не дали баллов из-за скандала с Россией, когда они отказались приехать на конкурс и была сорвана трансляция, а это потеря больших денег», - заявил Данилко. Кроме того, артист подчеркнул, что на певца Melovin'а, который представлял страну в «Евровидении» в том году, после этого вылилось немало гадостей, поэтому ему приходилось лично давать музыканту успокоительное перед решающим выступлением.

Скандал с Россией, о котором говорит Андрей Данилко, вероятнее всего связан с вынужденным отказом российской команды от участия в конкурсе 2017 года в Киеве, поскольку представительнице РФ Юлии Самойловой решением СБУ был запрещен въезд на территорию Украины. Впоследствии российские телеканалы даже отказались вести трансляцию конкурса.

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ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:58

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