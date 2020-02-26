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Ольга Бузова назвала своего главного ненавистника

Певица и телеведущая сделала довольно неожиданное признание. Бывшая ведущая «Дом-2» Бузова назвала человека, который больше всего ненавидел её за всю жизнь. Как оказалось это вовсе не бывший супруг звезды, футболист Дмитрий Тарасов, на которого подозрение пало бы быстрее всего, а директриса школы, в которой училась Ольга.


Как оказалось, женщина возглавлявшая гимназию, испытывала жгучую ненависть к артистке, когда той было только тринадцать лет. Директриса ненавидела Ольгу потому, что та своим внешним видом производила фурор в школе. Она могла приклеить на лицо картинки, бумажные сердечки на попу или прийти в школу в тапках.

Ведущая оправдывает себя тем, что так вела себя только в субботу, но всё равно приводила глава учебного учреждения в шок настолько, что та ненавидит её до сей поры. Как поделилась Ольга Бузова с журналистами, её несказанно возмутил отказ женщины появиться в программе Андрея Малахова, посвящённой Ольги Бузовой.

Ольга Бузова назвала своего главного ненавистника

Подписчики теледивы смеются в Интернете, что Ольга уже отомстила своему бывшему мужу сглазом, и поэтому сейчас наговаривает на директрису своей гимназии. Они считают не случайным, что с прошлого года футболиста Дмитрия Тарасова преследуют неудачи. Как только он оправился от травмы и заключил новый контракт с футбольным клубом, на одной из первых тренировок тут же сломал себе ногу и вновь оказался в больнице.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:50

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